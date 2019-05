Elena Benelli

Quest'anno Fiesta!, il festival internazionale di musica e cultura Latino Americana, dovrà addirittura traslocare a Capannelle per eccesso di pubblico. Accadrà in occasione dei concerti del re della trap latina, il portoricano Bad Bunny (11 luglio), e del fenomeno social Ozuna (il 14 luglio).

Tra le manifestazioni più longeve dell'estate capitolina - taglia il traguardo dei venticinque anni - Fiesta! prenderà il via domani sera con una preview del programma, la presentazione di staff e dj, del corpo di ballo con un assaggio di coreografie. Il 7 luglio si entrerà nel vivo con una sorta di celebrazione, il concerto dei Gente de Zona, la band cubana ospite del Festival dagli esordi, ormai arrivata alla popolarità internazionale con i successi come Yo quiero, Bailando, La Gozadera e con collaborazioni con Jennifer Lopez, Laura Pausini, Kylie Minogue, Il Volo. Di casa a Fiesta! anche la super energetica Charanga Habanera (2 agosto).

In calendario il reggaeton cubano di El Micha (13 giugno), Jaob Forever (ex Gente de Zona, 14 giugno), il trio hip hop Orishas (20 giugno), i cubani Los 4 (21 giugno). E ancora, tra gli altri, il 28 giugno sarà la volta del rapper portoricano J Alvarez, poi il portoricano Bryant Myers, pioniere della trap latina (18 luglio). Il 26 luglio, arriverà da Elito Revè y su charangon.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

