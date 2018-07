Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliPorte aperte sul genio. Chi ha acquistato il biglietto per il concerto di Ezio Bosso di giovedì 12 luglio avrà la possibilità di assistere gratuitamente anche alle prove del giorno precedente, mercoledì 11 luglio, scegliendo un turno tra le 10-13 e 14,30-17,30). Questo l'impegno dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia nel divulgare le attività di quello che è considerato un genio musicale e dell'impegno civile. Enfant prodige, compositore e direttore d'orchestra, ma anche uomo di profonda etica e spessore intellettuale, Bosso la scorsa stagione ha festeggiato il suo ritorno alla direzione d'orchestra, dopo sette anni di assenza, proprio insieme all'Orchestra di Santa Cecilia. A un anno esatto di distanza la magia si ripete - sempre alla testa dell'Orchestra - con un programma intitolato Nuovi Mondi in cui Bosso dirigerà la sua Sinfonia n. 1 Oceans nella sua nuova trascrizione in tre movimenti in premiere mondiale per l'evento romano. Al violoncello solista darà voce Luigi Piovano, Primo violoncello dell'Orchestra di Santa Cecilia. Il programma sarà completato dall'esecuzione della Sinfonia n. 9 Dal nuovo mondo di Dvorák.V. le P. de Coubertin 30, www.auditorium.com (foto Franchi)riproduzione riservata ®