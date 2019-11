Elena Benelli

Pippo Delbono (nella foto di C. Ferrin) ed Enzo Avitabile saranno protagonisti, domani alle 20,30 all'Aula Magna della Sapienza per la stagione della IUC, del concerto-spettacolo Bestemmia d'amore.

«Una messa in scena che sfugge ad ogni definizione - spiega Delbono - È un canto un concerto dove le parole diventano musica. Per parlare di questo tempo volgare e sacro, nero e luminoso, duro e dolce. Per parlare ancora dell'amore. Dell'amore bestemmiato, ferito, affogato, ucciso, rinato, ucciso ancora, ancora vivo». Bestemmia d'amore è un'altra tappa del viaggio artistico che da tempo Delbono sta facendo insieme ad Avitabile, un musicista capace di coniugare la tradizione del blues, del jazz, del funky, del rock con il classico e il barocco, fino ad abbracciare l'antica tradizione popolare e napoletana.

Piazzale A. Moro 5, bigl. 15-25 euro, concertiiuc.it

riproduzione riservata ®

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA