Elena BenelliPerché Marco Giunio Bruto partecipò alla congiura contro Cesare nel 44 avanti Cristo? Perché nel 509 avanti Cristo un suo antenato, Lucio Giunio, aveva già combattuto e vinto contro un tiranno. Il segreto di Bruto di Raffaele Alliegro racconta nella forma del romanzo storico la vita di questo secondo e più antico personaggio che si finse stupido per non essere ucciso, sopravvisse alle epurazioni, fece esiliare il re, fondò la Repubblica e fu il primo console di Roma. Una specie di Zorro dell'antichità.Nelle ultime pagine, con un salto temporale di 500 anni, si racconta quello che avvenne nel giorno delle Idi di marzo del 44 a. C.: Giulio Cesare fu ucciso dal secondo Bruto, Marco Giunio, ispirato dal primo. E il libro termina con alcuni flash che conducono il lettore fino ai giorni nostri. Molti misteri vengono disseminati e via via svelati nel racconto che si snoda, per 16 capitoli, in una serie di episodi realmente avvenuti: la scoperta dei libri sibillini, le guerre contro Gabii e Ardea, lo stupro di Lucrezia da parte di un figlio del re, il complotto contro Bruto cui parteciparono anche i suoi due figli e che lui stesso fece giustiziare, lo scenario in cui maturò l'uccisione di Cesare. Ma anche il collegamento con Atlantide, le lettere della sacerdotessa di Delfi, le predizioni dell'oracolo sul futuro di Roma e sulla storia che verrà. In 240 pagine la storia di un eroe che inventò la potenza di Roma.Raffaele Alliegro, Il segreto di Bruto, Edizioni Spartaco, p. 240 euro 14