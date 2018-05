Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliNozze d'argento con la musica per la 25esima edizione di Villa Ada Roma incontra il mondo che si svolgerà dal 14 giugno al 10 agosto. Il tema di questa edizione è il rapporto - contraddittorio ed ambivalente - dei romani con la loro città: T'ho amato sempre, non t'ho amato mai, preso a prestito da un verso di Amore che viene amore che vai, canzone di De André, autore a cui si renderà omaggio il 28 giugno.A dare il via al festival sarà il rap di Noyz Narcos (15 e 17/06) con l'ultimo album Enemy, poi il rapper con il passamontagna Mezzosangue, (20/07); quindi Nitro con l'ultimo disco No comment (25/07), mentre il 28/07 tocca al rapper genovese Tedua. Il calendario - work in progress - porterà sul palco, tra gli altri, anche Giancane (16/06), Mokadelic (21/06), Frah Quintale (23/06), i Ministri con l'inedito Fidatevi /29/06) e Colapesce (30/06). I Muro del Canto si presenteranno il 7/07 per una unica data estiva, il 09/07 sarà la volta di Giovanni Lindo Ferretti. I big stranieri sono tanti: Bombino per la Giornata Internazionale del Rifugiato (20/06), i Godspeed You! Black Emperor, (4/07), lo storico chitarrista di Bruce Springsteen, Little Steven (17/07), dagli Usa l'elettronica di Ernest Greene aka Washed Out (13/07), imperdibili Kruder&Dorfmeister (foto) celebrano i 25 anni di G-Stoned (23/07). Info www.villaada.org e social.