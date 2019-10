Elena Benelli

Novantasei marmi, restaurati grazie al contributo di Bulgari, sui 620 di cui è composta la collezione Torlonia, la più importante raccolta privata di arte classica. Novantasei capolavori di una collezione tuttora inaccessibile che invece andranno in mostra - The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces, a cura di Salvatore Settis - a Palazzo Caffarelli, dal 25 marzo 2020 al 10 gennaio 2021. «Ho visitato insieme al ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini il laboratorio di via Lungara, dove si stanno restaurando i marmi - ha spiegato la Sindaca Virginia Raggi presentando il progetto - Questa esposizione, della quale sono orgogliosa, inaugurerà anche i nuovi spazi a Palazzo Caffarelli, in Campidoglio, che riaprono al pubblico dopo oltre 50 anni». La mostra è frutto di un accordo stipulato nel 2016 tra Mibact e Fondazione Torlonia, dopo la tappa romana sarà presentata anche in altri musei del mondo che ne hanno già fatto richiesta, per poi arrivare al passaggio finale, un museo permanente dell'intera collezione Torlonia, a Roma. «Sarà come entrare in una stanza del vecchio museo Torlonia - ha spiegato Settis - ripercorrere la storia della collezione e del collezionismo in Italia, dal 1880 fino al 400» (nella foto, una restauratrice all'opera).

riproduzione riservata ®

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA