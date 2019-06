Elena Benelli

Muhammad Ali ha segnato la storia dello sport e del costume degli Stati Uniti diventando una delle figure iconiche del XX secolo. E il regista Antoine Fuqua (Training Day; The Equalizer Il vendicatore, Southpaw L'ultima sfida; I magnifici sette), con i produttori esecutivi LeBron James e Maverick Carter, celebra questa straordinaria figura di atleta e di attivista con What's My Name - Muhammad Ali, documentario in due parti in onda domani alle 21.15 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) in prima visione assoluta. Dalle Olimpiadi di Roma fino alla fiaccola accesa alle Olimpiadi di Atlanta, dove Ali vinto solo dal Parkinson avanza sotto lo sguardo commosso di milioni di persone, il film segue il pugile passo dopo passo, un gong dopo l'altro, raccontandone anche la conversione all'Islam, la vicinanza a Malcom X e Martin Luther King, il rifiuto della guerra in Vietnam, la storica rivalità con Joe Frazier e la sua vita nel campo di allenamento di Orwigsburg, in Pennsylvania, dove era solito ritirarsi per preparare al meglio le sue sfide: senza elettricità, senza tv, senza acqua calda. «Muhammad Ali ha trasceso lo sport come il mondo non aveva mai visto fare prima ha dichiarato LeBron James, star del basket, qui produttore - È un onore avere l'opportunità di raccontare per le generazioni future la sua incredibile storia. Ali ha mostrato il coraggio e la convinzione che occorrono per lottare in ciò in cui si crede. Ha cambiato la definizione di campione e sono felice di giocare un ruolo nel testimoniare la sua eredità».

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

