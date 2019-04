Elena Benelli

Montalbano dei miracoli continua a stravincere anche in replica. L'episodio La giostra degli scambi, riproposto lunedì sera da Rai 1 ha incollato al piccolo schermo 6.718 mila spettatori con il 28.6% di share ed ha doppiato - letteralmente - gli spettatori de L'Isola dei famosi, su canale 5, addirittura nella puntata finale che si è dovuta accontentare di 3.231 mila spettatori e del 18.1% di share. Al terzo posto, su Rai2, Made in Sud con 1.586 mila spettatori e il 7.4% di share e Report su Rai3, con 1.395 mila spettatori e il 5.5% di share.

Il commissario di Vìgata ideato da Andrea Camilleri ha vinto il podio anche come programma più visto della giornata. L'isola ha però riservato emozioni e un colpo di scena: a vincere - battendo sul filo di lana Marina La Rosa, ex del primo Grande Fratello - è stato l'ex judoka Marco Maddaloni. Oltre al podio, l'atleta - fratello di Pino Maddaloni, judoka, Oro a Sidney nel 2000 - ha ottenuto il sì alla proposta di matrimonio in diretta alla compagna che era venuta a trovarlo in Honduras: «Il 14 luglio faremo dieci anni di fidanzamento. Quel giorno non ci saranno santi in paradiso che mi impediranno di sposarmi nella mia chiesa di Miano, vicino a Scampia. Voglio che il mio quartiere mi veda lì». Più a breve l'appuntamento con il Commissario Montalbano, di nuovo in replica oggi alle 21,25 su Rai1, per Un covo di spie.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA