Elena Benelli

Massimo Popolizio torna a confrontarsi con i grandi classici - dopo il successo del pasoliniano Ragazzi di vita - questa volta per mettere in scena un testo di stringente attualità, Un nemico del popolo di Henrik Ibsen, in prima nazionale al teatro Argentina, da oggi al 28 aprile (produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale).

Si tratta di una nuova sfida per l'attore regista, anche interprete protagonista nel ruolo del dottor Thomas Stockmann, affiancato da Maria Paiato nei panni maschili di Peter Stockmann, fratello del medico e sindaco avvolto nel malaffare. Un nemico del popolo di Popolizio indaga i grandi temi e contraddizioni della nostra società: dalla corruzione alla responsabilità etica per l'ambiente, dal ruolo dei media nella creazione di opinioni e consenso ai rapporti tra massa e potere. L'opera Ibsen assume così, nella prospettiva quotidiana, una inedita forza comunicativa nel raccontare con spietata lungimiranza, per esempio, il rischio che ogni società democratica corre quando chi la guida è corrotto, e la maggioranza soggiace al giogo delle autorità pur di salvaguardare l'interesse personale. «Le regole della vita di una democrazia, con i suoi paradossi, mi sembrano di grande interesse per questi tempi» ha commentato Popolizio.

