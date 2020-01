Elena Benelli

Manfred Honeck (foto) torna sul podio di Santa Cecilia per dirigere La Creazione di Haydn. Il capolavoro del compositore austriaco darà il via - giovedì alle 19,30 - al nuovo anno della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Honeck sarà sul podio dell'Orchestra e Coro insieme al soprano Robin Johannsen, al tenore Maximilian Schmitt, al basso Tareq Nazmi. La Creazione è una delle più belle pagine composte da Haydn - fra il 1796 e il 1798 - al culmine della sua carriera. Un oratorio, una narrazione in musica, in cui vengono raccontati i sette giorni della nascita dell'Universo (repliche venerdì alle 20.30 e sabato alle 18 in Sala Santa Cecilia).

Per Avi Avital, giovane ed eclettico mandolinista israeliano si tratterà invece di un (attesissimo) debutto ceciliano. Mercoledì alle 20,30 incontrerà gli Archi di Santa Cecilia, diretti da Luigi Piovano, per i Concerti per mandolino e archi RV 93 e RV 425 di Vivaldi, il Concerto italiano di Bach nella trascrizione di Antonio Piovano, Antiche danze e arie di Respighi, il Concerto per archi di Rota (auditorium.com 068082058)

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

