Elena Benelli

Landascapes/Paesaggi è il fil rouge del cartellone 2019 di RomaEuropa festival, presentato da Monique Veaute, presidente della Fondazione, e dal direttore generale e artistico Fabrizio Grifasi. Venti le location previste - 20 spazi diversi, dai teatri e l'Auditorium alle piazze, il Mattatoio, il Macro, l'ex chiesa di S.Rita, Palazzo Merulana e così via.

Ad aprire il festival, venerdì, in Auditorium sarà la coreografa brasiliana Lia Rodrigues che lavora nelle favelas di Rio e propone Furia, balletto selvaggio e rituale. La chiusura spetterà, il 24 novembre, in tutte e quattro le sale dell'Auditorium al pianista Ryuki Sakamoto in duo con l'elettronica di Alva Noto; il pianista Christopher Chassol con le animazioni di Brizzi; il romanticismo elettronico di Christina Fennesz con l'opera visuale di Lillevan e la cantante originaria del Mali Fatoumata Diawara.

La parte principale - nello sterminato cartellone (377 artisti da 27 Paesi per 128 eventi di teatro, musica, danza, digital) - spetta alla danza: dal gruppo brasiliano De Rua di Beltrano, Akram Khan anglo-bengalese, dalla novità di Rambert ai classici di William Forsythe e un omaggio a Merce Cunnigham, da Enzo Cosimi al Bolero rivisitato da Rubio Gamo e molto altro. Il teatro con una Orestea a Mosul di Milo Rau; Thomas Otermeier e Sonia Bergamasco per Ritorno a Reims; poi Jean Fabre con Lino Musella; Cyril Teste con Isabelle Adjani su testo di Cassavetes e Julien Gosselin su uno di Don Delillo. La musica con le sorelle Labèque e Bryce Dessner in bilico tra classico minimalismo e rock, poi Vanessa Wagner con Murcof, Lubomyr Melnyk con Craig Leon, Lucia Ronchetti, Andrea Liberovici. Il programma e gli aggiornamenti sul www.romaeuropa.net

