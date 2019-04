Elena Benelli

La storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto rivive nella nuova serie di Viaggi nell'antica Roma, il progetto di Piero Angela e Paco Lanciano (con la collaborazione di Gaetano Capasso e la direzione scientifica della Sovrintendenza capitolina) che, attraverso due innovativi spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere questi luoghi. Dal 17 aprile al 3 novembre 2019, la magia si replicherà: lo spettacolo all'interno del Foro di Cesare è itinerante; si accede dalla scala accanto alla Colonna Traiana e si attraversa poi il Foro di Traiano su una passerella. Al racconto del Foro di Augusto, invece, gli spettatori assistono seduti su tribune allestite su via Alessandrina. I due spettacoli possono essere ascoltati in otto lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese). Per il Foro di Augusto sono previste tre repliche ogni sera (durata 40') mentre per il Foro di Cesare è possibile accedere ogni 20' (il percorso itinerante prevede quattro tappe, per la durata complessiva di circa 50', inclusi i tempi di spostamento). Biglietto intero 15 euro, combinato con Foro di Cesare/Augusto 25 euro, info e prenot: www.viaggioneifori.it, 060608

© RIPRODUZIONE RISERVATA