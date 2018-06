Elena Benelli La stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, nell'antico scenario

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliLa stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, nell'antico scenario delle Terme di Caracalla, regala in apertura - mercoledì - l'unico concerto italiano di Björk (foto), primo degli Extra, il cartellone di appuntamenti con i big del pop e della musica d'autore ad impreziosire ulteriormente il calendario degli appuntamenti di classica. Oltre a Björk la stagione di Caracalla prevede due appuntamenti con Paolo Conte il 14 e il 15 giugno (nelle sole date estive italiane in cui celebrerà i cinquant'anni di Azzurro), e quattro serate con Ennio Morricone, il 16, 17, 18 e 29 giugno. Lunedì 23 luglio ci sarà James Taylor con Bonnie Rait e una All Star Band. Infine un'occasione eccezionale: Joan Baez, il lunedì 6 agosto, che per il suo tour di addio alle scene, presenterà il nuovo album Whistle Down the Wind, primo album in studio dell'artista dal 2008. L'apertura della stagione d'opera sarà affidata, il 3 luglio, al nuovo allestimento de La traviata di Giuseppe Verdi, con la regia di Lorenzo Mariani e la direzione d'orchestra di Yves Abel. Da sabato 14 luglio sarà in scena Carmen di Georges Bizet, con la regia di Valentina Carrasco; il 27 luglio andrà in scena il balletto Romeo e Giulietta, sulle note di Sergej Prokof'ev, con la regia e coreografia di Giuliano Peparini e la direzione d'orchestra del maestro David Levi. Il 17 e 18 luglio torna Roberto Bolle, grande protagonista della danza italiana.Info www.operaroma.it