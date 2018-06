Elena Benelli L'illusione e la fantasia del cinema in Caleidoscopio - la stagione

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliL'illusione e la fantasia del cinema in Caleidoscopio - la stagione estiva al teatro all'aperto Ettore Scola alla Casa del Cinema - che punta all'omaggio alle grandi donne della settima arte. Franca Valeri che celebra i 98 anni aprendo la rassegna, il 26/06, ma si festeggerà anche Francesca Archibugi a 30 anni dal suo folgorante esordio con Mignon è partita (1988). Poi Anna Magnani, che nasceva a Roma nel 1908, con un viaggio attraverso le sue più grandi interpretazioni fino all'Oscar per La rosa tatuata. Un altro importante anniversario sarà quello della nascita, il 26 giugno 1933, di Claudio Abbado (foto), titano della musica e dell'interpretazione orchestrale, celebrato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rai Teche e la Fondazione Abbado. Tra i settantadue appuntamenti della rassegna (fino al 5/09) un focus sulla casa di produzione Cattleya, da vent'anni sulla scena italiana tra cinema e televisione: diciotto i titoli in cartellone con la chicca della presentazione pubblica di Suburra-la serie (4-8/07). Tre i festival tematici dedicati al cinema Bulgaro dal 28/07); RomAfrica film fest (20-22/07) e Rome Independente cinema festival (25/08).Tutte le proiezioni saranno ad ingresso gratuito fino esaurimento posti, info www.casadelcinema.it, 060608.it