Elena Benelli

L'allunaggio al Circo Massimo. A cinquanta anni dall'impresa della navetta spaziale Apollo 11 (il 20 luglio 1969), l'area archeologica ospiterà la notte - evento per rivivere le tappe della corsa alla Luna con l'epocale sbarco umano nel Mare della Tranquillità.

Oggi, dalle 20,30 alle 24, gli astronomi del Planetario di Roma Capitale in collaborazione con gli esperti dell'l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Gaetano Telesio, Angelo Antonelli, Stefano Sandrelli, Gabriele Catanzaro, Giangiacomo Gandolfi, Stefano Giovanardi, Gianluca Masi, Marco Ciardi dell'università di Bologna, Ettore Perozzi ricercatore dell'Agenzia Spaziale Italiana e Tommaso Parrinello della European Space Agency - daranno vita a LunaL, Memorie di un satellite. Per tutta la sera si potranno ammirare il sito dell'allunaggio e i panorami lunari con una osservazione collettiva della luna proiettata su maxischermo e osservare il satellite terrestre con i telescopi posizionati sul prato, assistiti dagli astronomi e dai ricercatori. In contemporanea saranno letti, in d Per l'occasione in diversi momenti saranno anche letti testi di Plutarco, Galileo e Victor Hugo dedicate alle Memorie lunari.

Ingresso all'area museale da viale Aventino (ultimo accesso alle 23), ingr. 1 euro o gratuito con MIC card e fino ad esaurimento posti, info 060608 (nella + foto, la Festa della Luna a Capodanno 2019 al Circo Massimo).

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

