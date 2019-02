Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliIspirato al celebre concept album di Fabrizio De André, Storia di un impiegato, torna così a smuovere le coscienze a vent'anni dalla scomparsa del suo autore (11 gennaio 1999), grazie al figlio Cristiano che lo porta in scena con nuovi arrangiamenti e con una impronta rock. «Dopo che avevo arrangiato l'ultimo concerto del 1998, Fabrizio mi chiese di portare avanti il suo messaggio e la sua memoria - ricorda oggi Cristiano De André - Mi è parsa una bella cosa proseguire il suo lavoro caratterizzando l'eredità artistica con nuovi arrangiamenti, che possano esprimere la mia personalità musicale e allo stesso tempo donino un nuovo vestito alle opere, una mia impronta. Con questo tour voglio risvegliare le coscienze, mio padre diceva che noi cantanti portiamo un messaggio e in questo non posso che appoggiarlo». Sul palco con Osvaldo Di Dio, Davide Pezzin, Davide Devito e Riccardo Di Paola.Viale P. de Coubertin 30, sala Santa Cecilia, oggi alle 21, bigl. da 22 a 40 euro, www.auditorium.com