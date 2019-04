Elena Benelli

In tanti hanno risposto al richiamo di quel formidabile cantore di storie che è stato Farizio De André. In ordine alfabetico, come in un film: Artù, Canova, Cimini feat. Lo Stato Sociale, Colapesce, Ex-Otago, Fadi, Gazzelle, La Municipal, The Leading Guy, Ministri, Motta, Pinguini Tattici Nucelari, Vasco Brondi, Willie Peyote, The Zen Circus. Vent'anni dopo la morte del cantautore genovese la new wave italiana rende un tributo nell'album collettivo Faber Nostrum, uscito ieri, che oggi alle 17,30 verrà presentato al Mercato Centrale, in mini-live. Il progetto coordinato da Massimo Bonelli di iCompany é condiviso dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus. A raccontare on air Faber Nostrum, oggi alle 10,30, a Radio2 Social Club, ospiti di Luca Barbarossa e Andrea Perroni saranno Dori Ghezzi e gli Ex Otago (anche in streaming).

A partire dalle 20,30, il Mercato centrale ospiterà - quasi senza soluzione di continuità - un'altra tappa musicale, di avvicinamento al concertone del Primo Maggio: Prima del Primo, dj set di due degli artisti più rappresentativi del panorama italiano e internazionale: Claudio Coccoluto e Alex Neri. La musica sarà accompagnata da assaggi e degustazioni offerti dalle botteghe del mercato.

Via Giolitti 36, oggi, #primadelprimo

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA