Elena Benelli

In molti lo conoscono come Franchino, altri lo ricordano in duo con Carl Brave. Oggi è solo Franco126 e da qualche mese sta spopolando con il suo nuovo Stanza Singola, disco d'esordio da solista, risultato di una vera e propria evoluzione stilistica, sia nella scrittura dei testi, sia nel concepimento sonoro dei brani. Venerdì salirà sul palco di Radio2 Live a raccontare di questo suo nuovo capitolo, personale e professionale, insieme a Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, in diretta su Rai Radio2 e Radio2 Indie.

Sarà l'occasione per un concerto fatto di successi che sembrano già storici, perché il suo disco - cantautorale contemporaneo è già un susseguirsi di hit come Frigobar o Ieri l'altro, che si riflettono con personalità nelle radici della canzone italiana degli anni settanta e ottanta.

Il concerto è, come tradizione del format, aperto ad un pubblico di fortunati ascoltatori. Per partecipare è possibile iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2, cliccando su come partecipare all'interno dello spazio dedicato a Radio2 Live', l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Radio2 Live' è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine social

