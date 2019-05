Elena Benelli

Il teatro si sposta nelle periferie grazie all'esperienza dei laboratori diffusi. Da Torre Maura a Portuense, passando per Ottavia, Giustiniana, Infernetto e Monteverde, l'ottava edizione del Festival del Teatro dei Quartieri di Roma quest'anno porta in scena quindici spettacoli, realizzati da undici laboratori teatrali nei sei Municipi della città.

Promosso dall'associazione Gocce di Arte, il festival si svolgerà dal 21 maggio al 7 giugno e vedrà protagonisti circa cento persone, coinvolgendo bambini, giovani e adulti impegnati con le arti della messa in scena e della finzione insieme ad insegnanti, gli attori Barbara Abbondanza, Paola Barini, Teresa Calabrese, Alessandra De Pascalis, Shara Guandalini, Francesca Nunzi, Sabrina Pellegrino, Ivan Peretto.

L'idea è quella di creare degli spazi in cui poter sperimentare il teatro come realtà a portata di tutti, ma anche come veicolo di scoperta di sé e delle proprie potenzialità espressive. Il cartellone autodidatta comprende Signorine in trans degli adolescenti di Portuense; La bambola robot, La gabbianella e il gatto, Il Signore delle mosche e Istruzioni di coppia dei bambini, adolescenti e adulti dell'Infernetto; I mega-super-eroi dei bambini di Monteverde; La televisione matta dei bambini della Giustiniana; Così... tanti per dire! e Appunti di viaggio dei bambini e degli adolescenti di Torre Maura; La vita è bella e Nuovo cinema Ottavia in cui si trovano a recitare adolescenti e adulti del grande quartiere di Roma nord.

Info sul sito www.goccediarte.it, 3389513125, goccediarte@gmail.com

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

