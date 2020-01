Elena Benelli

Il senso della vita, il destino individuale, l'incomunicabilità degli individui: temi attuali che lo scrittore ungherese Sándor Márai anticipa al 1942, nel mezzo del secondo conflitto mondiale, nel romanzo Le braci-le candele bruciano fino in fondo, sulla falsariga della grande tradizione romanzesca a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Ad interpretare questo passaggio di epoca, in scena, Renato Carpentieri e Stefano Jotti (nella foto), protagonisti dell'adattamento di Fulvio Calise, con drammaturgia e regia di Laura Angiulli. Rispettivamente Henrik e Konrad, due caratteri opposti legati da antica amicizia: onore, orgoglio e disciplina nella socialità per il soldato Henrik, melancolico temperamento artistico da poeta per il fuggitivo Konrad. La questione di fondo è puramente etica, umana, dove l'elemento destabilizzante della ragione risulta essere la passione contenuta nel desiderio. Bisogna essere coerenti con sé stessi o rispettosi degli altri?

Via Nazionale 183, da oggi al 9/02, bigl. 20 euro, info 0683510216

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA