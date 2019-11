Elena Benelli

Il palcoscenico dell'India continua a proporre i suoi testi di controcultura, come il cult dEVERSIVO di Eleonora Danco, in scena da oggi a domenica, riproposto per il terzo anno consecutivo. Tragicomico, dissacrante, scanzonato, in questo spettacolo la Danco (sue anche drammaturgia e regia) di trasforma in perfomer combattiva, scrittrice in crisi, regista che non riesce a concludere nulla. Tre simboliche figure in lotta per la conquista del palco di Roma in un costante conflitto con la vita intima creativa (da oggi a domenica).

Valter Malosti (foto) si incarica invece di ricordarci che siamo (ancora) esseri umani e porta in scena - in monologo ininterrotto - la voce di Primo Levi, testimone-protagonista del lager, e del suo Se questo è un uomo, il libro di avventure più bello e atroce del Ventesimo secolo. «Volevo creare un'opera - dice Malosti - che fosse scabra e potente, come se quelle parole apparissero scolpite nella pietra» (da oggi al 17/11).

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

