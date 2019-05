Elena Benelli

Il nuovo progetto live di Coez, È sempre bello in tour, arriva in anteprima a Roma - domani (sold out), mercoledì e venerdì - al Palazzo dello Sport prima prendere il via ufficiale, il 29 settembre, all'Arena di Verona, per proseguire in autunno nei palazzetti più importanti d'Italia.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, celebra anche i dieci anni di carriera dell'artista e segue il successo del nuovo disco È sempre bello, uscito il 29 marzo (Carosello Records)

Come si sente a festeggiare dieci anni di carriera?

«Mi sento giusto. Quando ero giovane avevo la foga di voler arrivare, poi col passare del tempo ho scoperto che fossero arrivate prima certe cose forse, oltre a non essere pronto, non le avrei nemmeno gestite allo stesso modo».

Cosa è sempre bello per Coez?

«È sempre bello in realtà non vuol dire che la vita è rosa e fiori. Vuol dire che bisogna trovare il bello nelle cose più semplici. Non per forza il bello è quello che ci viene propinato. Bisogna tornare a capire che il bello è nel quotidiano. Il mio è sempre un po' malinconico».

Per la prima volta sarà nei palazzetti...

«È uno stimolo anche per tutta la gente che lavora da sempre con me, siamo cresciuti insieme. È un traguardo, non l'ultimo».

