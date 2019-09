Elena Benelli

Il futuro arriva a via Guido Reni, indirizzo del museo Maxxi e dell'ex Caserma, che per tre giorni - da 10 a 12 ottobre - offrirà tutto quello che c'è da sapere sulle nuove tendenze urban, sulla cultura contemporanea, sulla musica elettronica. O anche, Spring Attitude festival, che celebra anche la decima edizione squadernando alcuni tra i protagonisti della scena elettronica internazionale Laurent Garnier ed Ellen Allien, il leggendario Andrew Weatherall, il rap senza filtri di Massimo Pericolo, le rime di Rancore, il cantautorato di Giorgio Poi. Ed anche il collettivo Ivreatronic, la regina della notte M¥ss Keta, l'elettronica cinematografica di Dressel Amorosi, l'omaggio di Massimo Martellotta (Calibro35) a Mark Hollis dei Talk Talk e le sonorità afro-mediterranee di C'Mon Tigre. In cartellone ci sono anche Mai Mai Mai, Elena Colombi, il fenomeno Spotify Il Tre, Altarboy, Planningtorock, Elephantides, Zenker Brothers, Venerus and his orchestra, Weval e i Darrn. Trenta artisti per tre giorni di suoni urbani, ritmi globali, nu soul, nuovo cantautorato, visioni neo-psichedeliche, performance multimediali, in due luoghi simbolo dell'arte e della cultura contemporanea. Tre i palchi realizzati al Maxxi/Museo delle arti del XXI secolo a disposizione degli artisti: il Molinari Stage, nel foyer, dedicato ai grandi protagonisti della scena elettronica internazionale; l'auditorium ospiterà le performance più eclettiche e sperimentali e il Nastro Azzurro live Stage; la piazza esterna del museo darà spazio a grandi conferme e giovani promesse della musica italiana. L'ex Caserma Guido Reni ospiterà lo spazio Videocittà. Tra i partner di Spring Attitude anche Netflix; sabato 12 ottobre, la piattaforma presenterà El Camino, il film ufficiale della serie cult Breaking Bad con un DJ set alle Fonderie dell'ex Caserma e lapossibilità, per i fan, di ripercorrere l'intera saga in maniera interattiva.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

