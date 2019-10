Elena Benelli

Il fascino misterioso dell'organismo umano e le sue trasformazioni sono il motivo conduttore di tre mostre che oggi aprono in contemporanea al Palazzo delle Esposizioni: Sublimi anatomie, La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium e Katy Couprie. Dizionario folle del corpo. Sublimi anatomie, fino al 6 gennaio, nella Rotonda del Palazzo illustra la storia della visione del corpo nelle arti e nelle scienze attraverso un percorso ricco di suggestioni, composto da disegni, statue, tavole anatomiche, manichini in cartapesta, ceroplastiche ed opere di artisti contemporanei come Merz, Pascali, Penone. La mano di King Kong, le diverse versioni di E.T., Alien, ed oltre 100 opere e materiali originali, raccontano ne La meccanica dei mostri, la straordinaria carriera del Premio Oscar Rambaldi (foto), arrivando ai giorni nostri del cinema con l'attività di Makinarium, con le ultime produzioni della factory, tra cui le creature de Il racconto dei racconti di Garrone e la pecora per il film Loro di Sorrentino (fino al 6 gennaio). Infine la mostra-laboratorio adatta anche ai più piccini (fino al 16 febbraio) ispirata al libro dell'artista francese Katy Couprie, Dizionario folle del corpo, realizzate con varie tecniche: incisioni, disegni, fotografie.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

