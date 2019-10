Elena Benelli

Il Colosseo, le Piramidi, il teatro alla Scala, Versailles, ma anche il Partenone, piazza San Marco, la Statua della Libertà e il Muro di Berlino. Saranno Le opere dell'uomo al centro della quattordicesima edizione di Lezioni di Storia, ciclo di incontri ideato da Editori Laterza e organizzate con la Fondazione Musica per Roma. Dal 10 novembre al 29 marzo Le opere dell'uomo verranno raccontate in sala Sinopoli con un approccio inedito per svelare non solo cosa abbia portato all'ideazione e alla creazione di opere famose in tutto il mondo, ma anche quali implicazioni - con la storia, la cultura e il denaro, il potere e il consenso - siano connesse alla loro realizzazione. A condurre il racconto, guidati dall'introduzione dello scrittore Paolo di Paolo, nove studiosi: Giuseppina Capriotti Vittozzi, Luciano Canfora, Andrea Giardina (foto), Amedeo Feniello, Alessandro Marzo Magno, Luigi Mascilli Migliorini, Carlotta Sorba, Francesca Lidia Viano e Carlo Greppi.

