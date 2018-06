Elena Benelli Grande commedia, in particolare a quella contemporanea, e l'elemento

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliGrande commedia, in particolare a quella contemporanea, e l'elemento femminile, ovvero testi scritti da donne e per le donne, registe e attrici. Questi i punto focali della nuova stagione saranno al centro della nuova stagione così come l'ha concepita il direttore artistico Fabrizia Pompilio. Geppi Gucciari sarà in scena con Perfetta, spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre che racconta con umorismo un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile (dal 31/10). Maria Amelia Monti diventerà Miss Marple, la detective nata dalla penna di Agatha Christie (dal 12/12). E ancora, Angela Finocchiaro in Ho perso il filo si calerà nei panni di un Teseo contemporaneo (dal 26/12); Anna Foglietta, Paolo Calabresi e Simona Marchini, diretti da Roberto Andò, metteranno in scena Bella Figura, l'ultima commedia die Yasmina Reza (dal /01); Isa Danieli e Giuliana De Sio saranno protagoniste, nei panni delle due sorelle napoletane Rosaria e Addolorata della commedia Le Signorine (dal 30/01).Leo Gullotta proporrà Pensaci, Giacomino! di Pirandello (dal 14/11); Filippo Timi porterà sul palco Un cuore di vetro in inverno, un suo testo dedicato ad amori e paure (dal 28/11). Beppe Fiorello torna in panni che gli sono consoni per lo spettacolo campione d'incassi Penso che un sogno così.., ispirato a Domenico Modugno Dal 26/10). C'è attesa per lo spettacolo interpretato da Elio Germano, La mia Battaglia, scritto con Chiara Lagani (dal 26/03); mentre Sergio Rubini diventerà Dracula in una rilettura horror di Bram Stoker (dal 3/04). Giuseppe Battiston interpreterà Churchill, in un testo originale che Carlo Gabardini sta ancora scrivendo (dal 13/02); Ennio Fantastichini e Iaia Forte saranno interpreti di Tempi nuovi l'inedita commedia scritta e diretta da Cristina Comencini (dal 27/02); Giulio Scarpati e Valeria Solarino, si cimenteranno nel Misantropo di Molière (dal 13/03).riproduzione riservata ®