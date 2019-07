Elena Benelli

Gli Skunk Anansie arrivano questa sera al Summer Fest dell'Auditorium portando in dote una bella sorpresa, il nuovo singolo What you do for love (Carosello Records) rilasciato ieri in streaming, download e radio. È il primo singolo inedito della band dopo Anarchytecture, album del 2016 e arriva una settimana dopo l'inizio del tour europeo che celebra i 25 anni di carriera della band e l'uscita, a gennaio, dell'album 25LIVE 25. «Le canzoni più difficili da scrivere sono quelle politiche - ha spiegato Skin, leader del gruppo (nella foto) - Si pensa che dovrebbero venir fuori istantaneamente, a causa del fastidio che provi, altrimenti non sarebbero sincere e si rischia di cadere in vecchi cliché. Questo è proprio uno di quei momenti di rabbia! Sembra sempre che l'amore sia la ragione per cui le persone compiono atti d'odio, ed è una cosa che non ho mai compreso».

V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 20, biglietti da 35 a 60 euro +dp, www.auditorium.com

riproduzione riservata ®

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA