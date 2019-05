Elena Benelli

Giovani, futuro, Europa sono le parole chiave de La Francia in Scena, quinta edizione della stagione artistica dell'Institut français Italia. La rassegna - presentata ieri - scommette su una nuova generazione di giovani artisti (al fianco di nomi già affermati nel panorama internazionale) che parlano dell'Europa e del mondo in cui vivono. Il programma romano si apre con due creazioni di Gérard Watkins: la riflessione su memoria e identità di Non mi ricordo più tanto bene, (20-30/05 al teatro India) e quella su violenza e identità culturale di Scene di violenza coniugale (28/05-2/06 in una casa privata).

Doppio appuntamento al Chiostro del Bramante, 7 e 8/06, con il giovane collettivo (LA)HORDE, che presenta Il domani è cancellato: serate fra danza, cinema, dj set e performance con danzatori di jumpstyle. Il cortile di Palazzo Farnese ospiterà Radio Live Roma, spettacolo/performance che invita sul palco giovani italiani ed europei a discutere di democrazia e di futuro (20/06). Il live in prima nazionale di Théo Ceccaldi Trio, dal titolo Django, e Urbano Barberini e Antonio Figura con la produzione originale Parole note aprirà la 22.a edizione di Una striscia di terra feconda, festival di jazz e musiche improvvisate che riunisce maestri e giovani talenti del jazz francese e italiano (Museo archeologico di Palestrina, 26/07). Il festival Short Theatre omaggia la Francia dal 10/11 con Jukebox, creazione del regista Joris Lacoste, frammento en solo del collettivo L'Encyclopédie de la Parole. Il dialogo storico con Romaeuropa Festival, in autunno, si articola in 12 appuntamenti con i grandi protagonisti come Cyril Teste, Isabelle Adjani, Julien Gosselin, Aurélien Bory, Hamdi Dridi, Mayra Andrade, Erik Truffaz, Katia e Marielle Labèque (institutfrancais.it).

