Elena Benelli È una monumentale scultura in acciaio tubolare dal diametro

Elena BenelliÈ una monumentale scultura in acciaio tubolare dal diametro di dieci metri e soli ventidue centimetri di spessore, intitolata Seneffe, l'ultima riflessione sul cerchio eseguita da Staccioli. E la prima opera ad accogliere i visitatori della mostra Mauro Staccioli. Sensibile ambientale, a cura di Alberto Fiz, prima grande retrospettiva dedicata all'artista dopo la morte lo scorso gennaio, ospitata alle Terme di Caracalla fino al 30 settembre. Un iter attraverso ventisei sculture realizzate dagli anni 70 fino alla scomparsa, che ricostruisce il rapporto tra arte e ambiente in dialogo costante secondo sguardo e filosofia dell'artista che della scultura fa strumento per rileggere e modificare lo spazio, guidando sguardo e percezione. «Le esperienze, i progetti, le idee, il tempo e la storia riconoscibili negli oggetti - scriveva Staccioli - connotano il luogo dandogli senso». Si comincia da Barriera e Piramide, già esposte nel 1972 nella prima mostra pubblica dell'artista, e si arriva a Diagonale Palatina, opera del 2017 che resterà alle Terme in modo permanente.Viale delle Terme di Caracalla, 8 euro, ridotto 4, 0639967700