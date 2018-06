Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliÈ solidale il primo appuntamento di giugno dell'Officina Pasolini, giovedì, con spettacolo amatoriale Inseguendo Alice, scritto e diretto da Mary Salvatore proposto dalla Fondazione Parole di Lulù (www.paroledilulu.it), nata nel 2010 per volere del cantante Niccolò Fabi e Shirin Amini allo scopo di supportare e promuovere progetti legati al mondo dell'infanzia. Spazio alla musica venerdì, alle 21, con Giovanni Baglioni e Flavio Sala. Il primo è uno dei nomi più interessanti e originali nel panorama della chitarra acustica solista contemporanea, e il secondo, di formazione classica, grazie alla sua musica ha già conquistato le platee di tutto il mondo. Insieme divideranno il palco per raccontarsi ed esibirsi in una serata moderata da Tosca e Felice Liperi. Stage... Back!, il 15/06, sarà la rappresentazione teatralizzata a conclusione del percorso formativo del primo anno della sezione Multimediale del laboratorio artistico. Ingresso libero, www.officina pasolini.it