Elena Benelli È appena arrivato da Giffoni, ospite del festival del cinema

È appena arrivato da Giffoni, ospite del festival del cinema dei ragazzi, dove si è presentato al pubblico teen come voce italiana di Timon, lo spiritoso suricato che insieme al suo migliore amico, il facocero Pumbaa doppiato da Stefano Fresi, soccorre Simba nel film d'animazione Disney, Il Re Leone. Ha da poco concluso anche il set dell'ultimo fim di Ferzan Ozpetek, La dea fortuna, dove interpreta il compagno di uno scrittore in crisi (Stefano Accorsi) a cui vengono affidati i figli di una amica (Jasmine Trinca). Ad Ostia Antica Festival - Il mito e il sogno, si propone in maniera più intima con lo spettacolo Ti racconto una storia: letture semiserie e tragicomiche in un reading - spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista romano ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi.

«Per me Ostia, a due passi da casa, è una soddisfazione enorme - dice - E sì, queste serate potrei non farle, ma riempire un teatro di questi tempi è ancora il senso più profondo di questo mestiere. Al cinema amo raccontare storie corali. Sul set convivo con una moltitudine di persone, sempre. In teatro, però, sento l'esigenza di essere solo, di prendere sulle spalle tutta la responsabilità». Una passione svelata da nonno Checco: «Mi raccontava della seconda guerra mondiale, del ritorno a piedi da Fiume dove era stata deportato. Non aveva studiato, era un contadino, ma gli bastava poco per tenermi lì, completamente affascinato. È allora che ho cominciato a capire quanto è potente sapere raccontare le cose». E in scena va racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica, riflettendo su comicità e poesia, non solo con racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

