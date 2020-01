Elena Benelli

Due donne, un copione, le prove di uno spettacolo. Due donne diverse fra loro che interagiscono con un testo, la loro vita privata, i loro sogni e le loro follie. Aspettando Medea mette in scena Franca Abategiovanni e Antonella Ippolito, in un testo inedito che la firma di entrambe e quella di Nadia Baldi che ne cura la regia.

Perse nel copione i due personaggi si confondono, ora impegnate a trovare la loro miglior interpretazione ora a risolvere problemi quotidiani, ora a sviscerare storie e sentimenti che trascinano lo spettatore in mondi e storie parallele. Medea personaggio complesso di grande forza drammatica ed espressività, affascina e cattura le due attrici che si troveranno più volte a confondersi con Medea, a rappresentare le due facce della sua stessa mente scissa, conflittuale. Come spesso accade anche nella vita, però, l limite fra tragedia e comicità è sempre labile ed è un attimo passare dal tragico al comico.

Via Prenestina 230b, da oggi a domenica, 18 euro, 0627858101

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

