Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliDiversità, libertà, partecipazione sono le tre parole d'ordine della seconda edizione dell'Aniene festival: trentatré giorni di musica d'autore, teatro d'improvvisazione, lezioni di ballo gratuite, esposizioni d'arte e spazi famiglia. Un calendario di eventi e spazi che sarà possibile frequentare fin dal primo pomeriggio e senza palcoscenici, ma solo una pista comune dove divertirsi e assistere agli spettacoli. I live prendono il via con Davide Shorty&Straniero Band, l'ultima fatica discografica del cantautore, rapper e producer siciliano; seguirà MòN, una delle band più interessanti dell'attuale panorama musicale italiano, dal sound che mescola post-rock e ambient, elettrofolk e indiepop (venerdì). Sabato toccherà alle note dei Pink Puffers Brass Band, una forza della natura composta di soli drum and brass, percussioni e strumenti a fiato. Le atmosfere anni Trenta e Quaranta saranno un'altra caratteristica del Festival che vedrà esibirsi le migliori scuole swing romane. Comedy Night sarà la serata di sketch comedy, stand up comedy con le gag di Ceccovecchi & Storti e dei Bugiardini...Parco Nomentano c/o Ponte Vecchio, da oggi al 5/08, tutte le sere dalle 17 alle 24, ingresso gratuito, www.anienefestival.it, 3925666030, social