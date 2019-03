Elena Benelli

Dior debutta al Teatro dell'Opera di Roma, nei costumi che la direttrice artistica della maison Maria Grazia Chiuri - dopo il successo de La Traviata chez Valentino - firma ora per il grande omaggio a Philip Glass, compositore maestro del minimalismo americano, che andrà in scena al Costanzi dal 29 marzo al 2 aprile.

Ad indossare leggerissimi tulle fiorati, tutù lunghi e amplissimi o le fantasie delle tute aderenti, monospalla dei ballerini maschi, saranno Eleonora Abbagnato e il guest artist Friedmann Vogel, insieme al Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera. In programma tre coreografie: Hearts and Arrows firmata da Benjamin Millepied, Glass Pieces di Jerome Robbins e Nuit Blanche di Sebastian Bertaud. «Dior ha sempre avuto un particolare legame con la danza e il teatro - racconta la Chiuri - Questa volta il riferimento è all'Alta Moda con una rivisitazione di un abito iconico degli anni Cinquanta come Miss Dior».

«Maria Grazia ha già visto alcune prove - dice la Abbagnato - Siamo tutti molto emozionati, uniti, carichi. La nostra energia è qualcosa che si trasmette, è palpabile. Nuit Blanche sarà bellissimo, sarà un successo, me lo sento. Raramente sbaglio», ha commentato l'étoile, anche direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.

