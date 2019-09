Elena Benelli

Dieci giorni di spettacoli di teatro sperimentale, nuovo circo, musica, opere multimediali e workshop presentati da compagnie che provengono da tutto il mondo.

Il progetto artistico Kollatino Underground è pronto al decollo - domani - con il Cabaret Bipolar, incontro tra circo e teatro, di e con Shay Wapniaz e Costanza Bernotti. Poi si alterneranno sul palco del parco delle Canapiglie, fino al 22 settembre, artisti e compagnie come Les Puces in Brava Carletta per un divertente mix di numeri di giocoleria contornati da buone dosi di clownerie. Acrobatica Aerea, Equilibrismo, Giocoleria e interazione col pubblico per la Compagnia Pane e Circo in The Floor is Lava. Chien Barbu Mal Rasè presentano El Trio Churro, mix di clownerie teatrale, giocoleria e improvvisazione. Dalla Patagonia, le Cirus Follies di e con Jacopo Candeloro e Flor Luludì (foto). In programma anche le note del Ponentino Trio, che attraversa con racconti, poesie, canzoni, il patrimonio culturale di Roma e dei suoi abitanti; i Butta Beat Riciclato che con ritmo, melodia e gioco stimolano la fantasia dando vita e suono ad oggetti destinati alla discarica. E ancora la performance sonora di Alessandra Magrini in Roma è Femmina, viaggio fra le voci femminili nella romanità, Fearless di e con Chiara Becchimanzi, che fonde stand up comedy, musica, poesia, satira e teatro per smontare tabù sessuali. Infine la poesia del reading di Ivan Talarico. Tutti i pomeriggi, laboratori gratuiti di teatro-circo per bambini e ragazzi a cura della ass. 238 di Alberto Longo.

Parco delle Canapiglie, via delle Cincie, dalle 17, ingr. gratuito, 349850276, kollatinounderground.org.

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

