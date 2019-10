Elena Benelli

Dalla Pimpa a Cipputi, il Maxxi rende omaggio a Francesco Tullio Altan, noto come Altan, nella mostra che apre al pubblico oggi (fino al 12 gennaio). L'esposizione offre in un coloratissimo e visionario percorso una immersione totale nella storia artistica del grande disegnatore, tra tavole originali, poster, illustrazioni, libri, quadri, filmati.

Curata da Anne Palopoli e Luca Raffaelli e intitolata Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori ecco in mostra la dolce cagnolina Pimpa, il dio maldestro Trino, l'implacabile metalmeccanico Cipputi e una miriade di altri volti ormai familiari nel costume italiano. Lungo decenni di attività, lo sguardo di Altan, trevigiano, classe 1942, è sempre stato lucido, tagliente, ma mai rancoroso, capace di mettere su carta il coraggio di dubitare.

Via G. Reni 4 a, info www.maxxi.art.it

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA