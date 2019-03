Elena Benelli

Come le origini di Roma sono state legate al Tevere, così la nascita del popolo di Shu è stata segnata dallo scorrere dello Yangtze, il Fiume Azzurro. Su questo parallelo scorre l'incontro ideale tra due civiltà millenarie, nella mostra Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell'antica Cina: le origini, la cultura e i riti del popolo Shu con una ricca collezione di reperti archeologici provenienti dai più importanti musei cinesi della Provincia del Sichuan. La mostra - inaugurata ieri ai Mercati di Traiano, uno dei complessi monumentali che più rappresenta oggi la Roma antica - rappresenta un percorso straordinario nella vita sociale e nel mondo spirituale dell'antico popolo Shu, che proprio nel sud-ovest della Cina creò una civiltà unica. Saranno esposte eccezionali opere in bronzo, oro, giada e terracotta - databili dall'età del bronzo (II millennio a.C.) fino all'epoca Han (II secolo d.C.) - rinvenute nei siti di Sanxingdui e Jinsha, ma il visitatore sarà aiutato ad immergersi nel tempo anche grazie a ricostruzioni digitali, foto, video e strumenti interattivi che illustrano del processo di rinvenimento dei reperti e lo sviluppo temporale di questa antica civiltà cinese. La mostra, oltre alle 130 opere già esposte a Napoli fino a pochi giorni fa, si arricchirà da maggio di 15 nuovi prestiti tra i quali delle conchiglie, usate come moneta dell'epoca, una testa di bronzo e due maschere dal volto di donna.

Via Quattro Novembre 94, fino al 18/10, www.museiincomuneroma.it

