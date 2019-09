Elena Benelli

Alla pala, in teglia e tonda: giovedì andrà in scena il Pizza Romana Day® 2019, celebrazione della gustosa pietanza, ma anche dei prodotti del territorio laziale. L'iniziativa, a cura di Agrodolce.it, prenderà il via dalle prime ore del mattino quando forni e pizzerie al taglio sforneranno pizza romana alla pala e in teglia, con speciali creazioni pensate per la giornata. La sera sarà la volta dei locali che propongono la pizza tonda, compresi alcuni che sono soliti offrire pizze in stili differenti e che dunque si cimenteranno nella pizza romana in esclusiva per la giornata celebrativa. A cena sarà possibile gustare ricette create ad hoc per l'evento e partecipare a speciali iniziative sui social network. Durante il Pizza Romana Day® tutte le pizzerie coinvolte proporranno poi, in esclusiva, una Pizza 100% Lazio, realizzata con prodotti provenienti unicamente dal territorio laziale. Tipicità ed eccellenze come il Prosciutto Amatriciano IGP, la Porchetta di Ariccia IGP, la Salsiccia di Marino, ma anche la Mozzarella di Bufala dell'Agro Pontino, l'Olio Extravergine di Oliva della Tuscia DOP o il Pomodoro Fiaschetta di Fondi. Sul sito Agrodolce.it, l'elenco completo delle pizzerie ch partecipano all'evento.

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

