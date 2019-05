Elena Benelli

A quarantuno anni dal ritrovamento di Aldo Moro in via Caetani, l'università Link Campus ospita la mostra Aldo Moro. Memoria, politica, democrazia, dedicata allo statista, a cura di Maurizio Riccardi, Giovanni Currado con l'allestimento progettato dall'architetto Fabrizio Confessa. La mostra fotografica ripercorre la vita politica del presidente della DC ucciso dalle Brigate rosse attraverso le foto di Carlo Riccardi, decano dei fotoreporter romani. Il racconto fotografico è arricchito dalle immagini di Maurizio Riccardi, figlio di Carlo, e di Maurizio Piccirilli autore delle foto del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani. La mostra - corredata di catalogo e video - vuole però mettere l'accento sulla figura di Moro nella sua interezza, senza trascurare il suo sacrificio, ma separando i suoi insegnamenti da quelle due Polaroid delle BR che purtroppo lo identificano, dai testi scolastici alle ricerche sul web.

Via del Casale di S. Pio V 44, fino al 31/05, ore 9-18, ingr. libero, info@spazio5.com

