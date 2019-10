Elena Benelli

«A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi»: è stato lo chef e grande amico Paolo Tizzanini, del ristorante L'Acquolina di Terranuova Bracciolini, a dare l'annuncio della scomparsa del giornalista e gastronomo Giuseppe Beppe Bigazzi. Volto amato dal grande pubblico per la sua partecipazione a La Prova del Cuoco con Antonella Clerici di cui, nel 2000, divenne anche co-conduttore, Bigazzi, 86 anni, lottava da tempo contro una grave malattia e si è spento nella sua Arezzo. Aveva iniziato a dedicarsi alla sua passione per la gastronomia curando, dal 1997 al 1999, sul quotidiano Il tempo la rubrica Luoghi di Delizia e sempre nel 1997 aveva pubblicato il libro La Natura come Chef. In tv curò dal 1995 al 2000 la rubrica La borsa della spesa per Unomattina su Rai1 e dal 2000 partecipò alla Prova del Cuoco trasmissione dalla quale, nel 2010, fu sospeso per la citazione del proverbio A Berlingaccio chi non ha ciccia ammazza il gatto in diretta, frase che indignò molti telespettatori. Prima di dedicarsi alla gastronomia Bigazzi aveva lavorato in Banca d'Italia e per l'Eni ed era stato alto dirigente della Lanerossi, presidente di società quali Gepi, Maserati, Innocenti e Tirsotex e amministratore delegato dell'Agip Petroli. Nel 1968 era stato nominato vicesegretario generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nonché membro di vari comitati interministeriali per la programmazione economica fino al 1970.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

