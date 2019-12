Elementari e asili, il pranzo non è servito

Mense a rischio per due giorni: oggi e domani nelle scuole di Roma scioperano infatti gli addetti alla ristorazione. Potrebbero restare senza pasto caldo i bambini di nidi, asili ed elementari, ma anche senza lavoro le operatrici che da anni lavorano nel settore. Nodo del contendere è sempre il nuovo bando per l'appalto, che partirà a gennaio: prima i costi troppo bassi (circa 4 euro a pasto per bambino), poi i dubbi sui posti di lavoro stanno portando avanti da mesi il braccio di ferro tra sindacati e Campidoglio. «Ancora non abbiamo le indicazioni sul contratto che verrà applicato - spiega Bruna Savoni della Fisascat Cisl si tratta di una clausola sociale debole che non garantisce né le ore né le condizioni di lavoro. A rischio i 170 lavoratori della Multiservizi e i circa 300 delle mense autogestite, colpevolmente dimenticati e non inseriti nell'elenco del personale coinvolto nel cambio di appalto. Come se non esistessero. Siamo ovviamente preoccupati anche per la qualità del cibo che sarà servito i bambini: difficile da mantenere con una spesa simile». Oggi e domani, nelle mense che aderiranno allo sciopero, i bambini mangeranno panini e frutta. (L.Loi.)

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

