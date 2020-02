Elektra-Warner: Achille Lauro diventa il direttore creativo

ROMA - Achille Lauro diventa Chief Creative Director di Elektra Records-Warner Music Italy, leggendaria etichetta che ha portato alla luce e accompagnato nella storia star come Television, Ac/Dc, Queen, The Doors, The Cars, oltre ad artisti più recenti tra cui Christina Perri, Kaleo, Panic! At the Disco, Tones and I e Twenty one pilots. Achille Lauro - reduce da Sanremo con il brano Me ne frego - e Warner Music insieme «svilupperanno, lanceranno e porteranno al successo i progetti futuri dell'artista». Ma sulla questione già si delinea uno scontro fra major. «Achille Lauro ha in essere un contratto di esclusiva con Sony Music per ogni sua pubblicazione discografica», fa sapere l'etichetta. Secca la smentita del manager dell'artista, Angelo Calculli: «Achille Lauro non ha alcun contratto diretto con Sony Music bensì era concesso in licenza dalla De Marinis s.r.l. Non essendo in artista in cast, era tenuto solo a licenziare dischi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

