Elegante e italiana è Alitalia by Ferretti

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elegante, in blu e con l'orgoglio dell'italianità. Questa le linee guida della stilista Alberta Ferretti che ha firmato la nuova divisa Alitalia, presentate durante la settimana della moda uomi di Milano, e al debutto da metà estate.Tubino, cardigan logato e pantaloni, camicetta bianca e foulard, giacchina con finta cinturina logo per lei. Classico completo per lui. «Quando mi hanno proposto di disegnare le divise è stata una grande emozione ma poi - ha raccontato la stilista - è arrivata anche un po' di paura e ho chiesto una settimana di tempo per essere sicura di riuscire a dare il meglio alle migliaia di persone che rappresentano l'Italia e che devono sentirsi a loro agio ed eleganti al tempo stesso». Materiali e qualità italiani, fresco di lana, per capi che si possono portare 24 ore e 12 mesi su 12. I modelli per lei, spiega la stilista, rispettano la figura «senza esasperarla, con spacchi funzionali e dettagli di stile come il nastro in gros grain logato della giacca, il logo all over che trasforma il cardigan, il grembiulino di servizio in jacquard logato che è quasi un abitino».Bandito il cappellino, «decoro superfluo e poco contemporaneo».(V.Tim.)