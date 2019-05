El Tucu è diventato un campione

STRAKOSHA 7

Sicuro quando deve intervenire. Nella sera più importante non subisce gol. Vi pare poco...

LUIZ FELIPE 6,5

Niente sbavature, nessun errore di rilievo. Era chiamato a tirar fuori gli attributi: ha risposto presente.

ACERBI 7,5

Tiene in linea la difesa della Lazio, anche quando si balla, come nel primo tempo. Monumentale.

BASTOS ng

Si fa ammonire. si innervosisce e Inzaghi lo sostituisce (36' Radu 7,5: la sua esperienza a servizio della Lazio. Si sente, si vede. I senatori contano).

MARUSIC 7

Completa alla grande una stagione di crescita importante. E spinge, difende, spinge...

PAROLO 8

Giostra a centrocampo come ai bei tempi. Entra in forma quando ne ha bisogno Inzaghi.

LEIVA 7,5

Il motore biancoceleste prende per mano la squadra nella notte più importante. Alza la Coppa felice. E' l'uomo in più.

LUIS ALBERTO6,5

Esperienza e talento a disposizione, anche se ci si aspettava il colpo magico (78' Milinkovic 9: fa quello che dovrebbero fare Immobile o Luis Alberto, cioè il fuoriclasse. Entra e dopo 2 minuti firma di testa un gol splendido, da campione recuperato in pieno quale è).

LULIC 7

Come Radu. In campo se c'è lui la Lazio è tranquilla. Alza ancora quella coppa che l'ha reso immortale nel 2013. Che vuoi di più...

CORREA 8,5

E' esploso nella partita più importante. Corre come uno sprinter al 90', fa una magia, segna. È nata una stella.

IMMOBILE 6,5

Tanta volontà, coraggio, la sua presenza aiuta i compagni in finale, ma è lontano dal bomber che vede la porta e segna. Si rifarà, la Lazio è anche sua (67' Caicedo 6,5: si sente, si vede, quello che voleva Inzaghi).

INZAGHI 8

Batte Gasperini in personalità e fantasia. Fortunato nel primo tempo ma se la Lazio ha centrato l'obiettivo più importante il merito è suo. Mai più Inzaghino.

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

