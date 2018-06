El Shaarawy a Firenze: solo per Pitti Uomo?

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Attaccante che viene, attaccante che va. A lasciare il posto in rosa a Kluivert (e probabilmente a Berardi) sarà El Shaarawy che ieri ha postato una enigmatica storia su Instagram: «Road to...» seguita dalla faccina che chiede di fare silenzio per non rivelare un segreto (foto). Il Faraone era diretto a Firenze, ma non sembra esserci la Fiorentina di mezzo. El Shaarawy, infatti, sarà uno degli ospiti della rassegna di moda maschile Pitti Uomo che lo vedrà protagonista domani allo stand di Gaelle. Il suo nome resta il primo della lista dei partenti dopo la cessione di Peres al Torino.Il Faraone ha diverte richieste da Premier, Liga e Serie A. Ma anche dalla Cina dove Evergrande ed Hebei sono disposte a spendere 30 milioni e offrirne più di 6 a stagione al giocatore. Una bella tentazione che fa da contraltare alla voglia di Stephan di restare ancora nel calcio che conta. Oltre alla Fiorentina (che però non può sforare il tetto ingaggi) c'è il timido interesse del Napoli e quello ben più concreto del Siviglia. Affari minori: il Glasgow di Gerrard ha richiesto Sadiq.(F.Bal.)riproduzione riservata ®