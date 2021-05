Eitan comincia a mangiare

Sette giorni dopo la tragedia di cui è l'unico sopravvissuto, il piccolo Eitan ha cominciato a mangiare. «Le sue condizioni - dicono i medici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino - sono in significativo miglioramento, anche se la prognosi rimane riservata. Per la prima volta Eitan ha potuto assumere alimenti morbidi e leggeri».

Il bambino rimane in Rianimazione per precauzione. Se non ci saranno complicazioni nei prossimi giorni verrà sciolta la prognosi. Accanto a sé Eitan ha sempre la zia Aya e la nonna arrivata da Israele nei giorni scorsi. Ma ancora non gli hanno detto la verità. Che nella tragedia della funivia il bimbo di 5 anni ha perso l'intera famiglia: la mamma Tal, 27 anni, il papà Amit, 30, e il fratellino Tom, che aveva solo 2 anni.ì

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

