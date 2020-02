Effetto virus Milano sfila senza la Cina

Le sfilate di Milano senza la Cina. L'effetto virus si fa sentire anche nella moda. perdono i mille. Sono almeno mille gli stilisti, buyer, giornalisti e addetti ai lavori cinesi che non si presenteranno al consueto appello della fashion week autunno inverno di Milano in calendario dal 18 al 24 febbraio. Ma Camera Moda trova una soluzione almeno virtuale per garantirne la presenza. È China we are with you: sfilate in diretta streaming. Mancheranno tre marchi cinesi: Angel Chen, Ricostru e Hui, mentre altri che lavorano in Europa o Italia ci saranno. La settimana si apre con Gucci e si chiude con Giorgio Armani. In mezzo ritorni come Moncler, Plein, Romeo Gigli e debutti nella donna come Ports 1961 e Gilberto Calzolari. E poi i big da Versace a Max Mara. In tutto 188 appuntamenti.(P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 05:01

