Effetto Umbria: M5s nel caos, alta tensione Zingaretti-Renzi

Alessandra Severini

Venti punti di scarto a favore della candidata del centrodestra, la Lega che sfiora il 37% dei consensi, il M5s che li dimezza. È il bilancio finale del voto in Umbria che ha eletto Donatella Tesei presidente con il 57,5%. Vincenzo Bianconi, candidato per il patto civico Pd-M5s, ha ottenuto solo il 37,4.

CARROCCIO SENZA FRENI. È stata soprattutto una vittoria della Lega che ha raggiunto il 36,9% (il 14% in più delle precedenti regionali). Per dare la spallata al governo Salvini aspetterà gennaio, con le elezioni in Calabria e soprattutto in Emilia Romagna. «Per i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti, momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati».

FRATELLI TERZI. Sorprendente anche il dato di Fratelli d'Italia, terzo partito più votato con il 10,4% (era al 6,2 nel 2015). Sommando i voti di Lega, FdI a quelli di Forza Italia (5,5 contro l'8,5 del 2015), la coalizione di centrodestra sale sopra il 50%. Alla luce dei nuovi risultati, il partito di Giorgia Meloni chiede più peso all'interno della coalizione.

VADE RETRO VOTO. Ai giallorossi non resta che leccarsi le ferite. Il Pd, fermo al 22,3% (ma aveva il 35,8 nella precedente consultazione) conta sul fatto che un eventuale ritorno al voto farebbe male soprattutto agli alleati pentastellati. Zingaretti perciò va in pressing, sui 5Stelle ma soprattutto sul nuovo partito renziano: «L'alleanza ha senso solo se vive in questo comune sentire delle forze politiche che ne fanno parte, altrimenti la sua esistenza è inutile». Matteo Renzi del resto non cessa di attaccare. L'ex segretario si è tenuto lontano dal voto umbro, per poi definire la sconfitta già «scritta e figlia di un accordo sbagliato».

ESPERIMENTO FALLITO. Doloroso invece lo schiaffo rimediato dai 5Stelle che con un misero 7,4 hanno dimezzato i consensi rispetto al 2015. Luigi Di Maio assicura che il governo non è a rischio ma definisce un «esperimento che non ha funzionato» l'alleanza locale con il Pd e chiede un programma «più dettagliato» per il governo. I 5Stelle devono andare al voto da soli è la riflessione del leader - perchè «le coalizioni, a qualsiasi livello e con qualsiasi alleato, ci fanno perdere consensi». Ma i malumori nel Movimento si moltiplicano e più di un parlamentare chiede che il capo politico faccia autocritica: «Dare la colpa solo all'alleanza con i Dem non ha senso, da soli non sarebbe andata molto meglio».

CONTE POMPIERE. Per il premier Giuseppe Conte l'orizzonte del governo rimane quello del 2023, ovvero la scadenza naturale della legislatura. Ma il suo compito di mediazione fra Pd e M5s, alleati che non hanno mai abbandonato i reciproci sospetti, diventa ora più arduo. A cominciare dalla legge di bilancio a cui oggi dedicherà un vertice con i leader della maggioranza.

riproduzione riservata ®

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA