Effetto immediato del decreto anti-Covid 19 sul clubbing capitolino. Per adeguarsi alle norme di sicurezza saltano i concerti di Franco Tinto previsto domenica allo Sciamano Music School; quello degli Statale 66 atteso questa sera al Quid e l'evento Ipiniswing (con il concerto di Pepper & the Jellies) che avrebbe dovuto svolgersi questa sera ai Pinispettinati. Salta anche il concerto romano di Generic Animal, all'anagrafe Luca Galizia, venticinquenne del Varesotto con un talento melodico straordinario: avrebbe dovuto esibirsi domani sera al Monk. Annunciata già da giorni la défaillance de I Pinguini tattici nucleari che hanno cancellato il tour per Palasport (dovevano esibirsi domani all'Eur) e di Romina Falconi che si esibirà il 4 giugno al Parco della Musica (ed ha saltato la data del 2 marzo). Gli artisti della scuderia di Vivo Concerti scelgono la comune via della prudenza e rimandano spettacoli e show fino al 3 aprile, incluse le date romane di Mostro (dal 21 marzo al 21 aprile) e di Brunori sas (previsto il 27/03 a data da destinarsi). Porte serrate all'Officina Pasolini che rimanda tutta la programmazione di marzo compresi gli incontri con Niccolò Fabi (13 marzo) e la canzone d'autore di Martina De Santis, Marianne Leoni, Marco D'Andrea, Filippo Muscaritoli (20 marzo). Willie Peyote foto) che doveva esibirsi il 12 marzo all'Atlantico ci riproverà direttamente il 5 maggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

