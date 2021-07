Effetto domino Grillo-Conte, via altri 4 consiglieri M5s

Quattro consiglieri capitolini M5s lasciano il Movimento. Ad annunciarlo è stata Donatella Iorio durante l'intervento in Assemblea: «Ho appena protocollato la mia richiesta di uscita dal M5S. Mi sono anche disiscritta dal Movimento», ha detto la Consigliera. A dimettersi sono, oltre a Donatella Iorio, anche Marco Terranova, Enrico Stèfano ed Angelo Sturni. La sindaca Virginia Raggi perde così del tutto la maggioranza in Campidoglio. I 4 consiglieri hanno creato un nuovo gruppo: Il piano di Roma.

«I nostri non sono ragionamenti elettorali. Si tratta piuttosto di un percorso iniziato da un anno. Ci siamo sentiti di prendere le distanze da un modo di fare che ci ha esasperato. Con la Raggi sono secoli che ormai non si riesce a parlare...», dice Stèfano.

Per Giorgia Meloni (FdI) «è il triste epilogo dell'Amministrazione M5s: in cinque anni nessun problema della Capitale è stato risolto e rimangono solo disastri e promesse non mantenute». Per Marco Cappa di Italia Viva «il fallimento amministrativo è adesso anche politico, senza alcuna via di scampo». Ironico Carlo Calenda: «Roma non può permettersi un altro giro di matti al volante». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 05:01

